Libratus, el ordenador que te puede desplumar al póker

El 11 de mayo de 1997, hace casi 20 años, Gary Kasparov, campeón del mundo de ajedrez y uno de los maestros más brillantes que hayan existido jamás en la historia de este deporte, se sentó frente a los periodistas en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en Nueva York y dejó un par de frases para la historia: “Hoy no merezco los aplausos. Estoy avergonzado y pido perdón. No soy yo mismo, no lo he sido desde que perdí la segunda partida”. El bochorno de Kasparov se debía a que acababa de doblar la rodilla ante Deep Blue, un ordenador programado para jugar al ajedrez. El Ogro de Baku, soberbio, de porte majestuoso, capaz de amedrentar a los rivales con su mirada y famoso por su juego agresivo, había perdido en la partida de ajedrez más famosa de la historia. La prensa había vendido aquel torneo como el enfrentamiento definitivo del hombre contra la máquina, y el representante de nuestra especie había sido derrotado. Al margen de las acusaciones de Kasparov de falta de limpieza por parte de IBM, de señalar que todo había sido un gran montaje publicitario de la marca y no un experimento científico, lo que verdaderamente asustó a todo el mundo fue la forma en que Deep Blue ganó. Porque no lo hizo utilizando la fuerza bruta (era capaz de calcular 200 millones de posiciones por segundo), sino adoptando una estrategia poco razonable que confundió a Kasparov. Aquel ordenador también podía parecer original.

Dos décadas después, la capacidad de cálculo y aprendizaje de Deep Blue han sido ampliamente sobrepasadas. Hoy todos damos por hecho que existen ordenadores capaces de superar al ser humano en memoria, velocidad y análisis de datos. En un deporte como el ajedrez, en el que los grandes maestros memorizan miles y miles de aperturas, jugadas o estrategias, y en el que cualquier variación, por pequeña que sea, puede resultar decisiva, parece más normal que un ordenador supere a los humanos. Pero, ¿qué ocurre en un juego como el póker, en el que existe un importante grado de azar y los jugadores apuestan teniendo en cuenta la psicología de su adversario para ocultar sus cartas? La respuesta es que las máquinas también nos ganan.

El pasado mes de enero Libratus, un ordenador programado por dos científicos de la universidad de Carnagie Mellon, se enfrentó durante 20 días a cuatro de los mejores jugadores de póquer del mundo. Aquellos cuatro tipos, acostumbrados a soportar la presión de disputar manos en las que hay cientos de miles de euros en juego sobre la mesa, vieron atónitos como una máquina les desplumaba casi sin darles opciones. Uno de ellos, Dong Kim, declaró a Wired que a mitad de torneo ya sabía que no tenía ninguna posibilidad frente a Libratus: “me siento como si estuviese jugando contra alguien que me engañara, como si pudiera ver mis cartas todo el rato. No es una acusación, es que es muy bueno”. El ordenador lideró las manos desde el primer al último día, pero lo que resultaba más asombroso para los cuatro profesionales que tenía enfrente es que nunca jugaba igual: podía ir de farol con malas cartas y apostar muy alto con cartas buenas… o todo lo contrario. Tuomas Sandholm, uno de los programadores de Libratus, reconoce lo frustrante que fue al comienzo para los jugadores humanos recibir semejante paliza: “durante el primer tercio del campeonato estaban bastante enfadados, pero después aceptaron las cosas y se dieron cuenta que estaban participando en algo histórico”.

El salto que representa para la inteligencia artificial ser capaz de ganar a los humanos al póker es muy relevante. Y no porque alguien esté pensando en desvalijar todos los casinos de Las Vegas (al menos que sepamos), sino porque significa que las máquinas son capaces de tomar decisiones acertadas en entornos en los que una buena parte de la información permanece oculta. Sandholm no parece asustarse ante las posibilidades que abre un pensamiento artificial con semejante capacidad. Más bien al contrario: se muestra entusiasmado. Porque, él mejor que nadie, sabe que detrás de cualquier máquina, por impresionante que parezca, hay siempre un humano ayudándola a mejorar. Eso sí, por si acaso, mejor no jugarse con ella el sueldo del mes a una mano de póker…

Juanlu Ocampos | Mikel Agirrezabalaga

José L. Álvarez Cedena

Temas: