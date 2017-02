El astillero neoyorquino donde se inventa el futuro

DAVID BELT

00:12

Vine a este edificio por primera vez en dos mil once. Me trajo aquí el presidente del astillero de la Marina. Entramos en el edificio, y la estructura era la misma que ahora. Añadimos muchas de las pasarelas, pero todas estas grúas y el acero ya estaban aquí. Entonces me dijo: “¿Qué crees que podría hacerse?”. Así que llamé a mi entonces amigo y ahora cofundador Scott Cohen, y a mi empresa de diseño, Macro Sea, y empezamos a barajar ideas. Y se nos ocurrió: “¿Cuál es la tecnología punta hoy en día?”.



La idea era centrarnos en lo físico, en cosas que se fabrican, en cosas tangibles. Nos pareció que en Nueva York había un vacío. Hay muchas lanzaderas para empresas de software, y muchos espacios para el desarrollo de otros muchos tipos de negocio, pero no había nada como esto. Si eres un emprendedor independiente, puedes venir a trabajar aquí y utilizar las mismas herramientas y recursos que tiene el MIT.



Tenemos recursos para cierto tipo de emprendedores, que trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías del hardware. Como robótica, inteligencia artificial, dispositivos conectados, nanotecnología…



No acogemos a empresas recientes. Todas son empresas que ya tienen algún producto, ya tienen un mercado, y ya tienen financiación.