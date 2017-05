Jack Andraka, el genio adolescente que ha descubierto un prometedor sistema para detectar el cáncer

JACK ANDRAKA

01:53

Antes de que existiera Internet me habría sido imposible desarrollar estas ideas, porque tendrías que ir a la biblioteca, leer un montón de libros, quizás el libro no esté disponible… No tendrías acceso a los mismos recursos que tenemos hoy, y que hicieron posible que me impartiera a mí mismo un curso intensivo de cáncer.

Mi padres me animaron a que me hiciera científico. Mi madre es enfermera y mi padre es ingeniero civil, y mi hermano es ingeniero eléctrico. Ellos me inspiraron para que me dedicara a la ciencia. La ciencia es algo que viene de familia.